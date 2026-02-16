Российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась в Женеву

Российская делегация во главе с помощником российского лидера Владимиром Мединским отправилась в Женеву. 17–18 февраля там пройдут переговоры с участием РФ, Украины и США.

Напомним, переговоры по Украине в Женеве пройдут за закрытыми дверями. Представители средств массовой информации не смогут присутствовать на трёхсторонней встрече России, Украины и США. Для журналистов организуют отдельный пресс-центр рядом с отелем InterContinental, где состоятся консультации. Швейцарская сторона оформила визы всем членам российской делегации. В её состав вошли более 20 человек, среди них помощник президента РФ Владимир Мединский и заместитель главы МИД Михаил Галузин. Делегация прибудет в Женеву утром во вторник.