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Опубликовано 16 февраля, 23:45

Российская делегация во главе с Владимиром Мединским отправилась в Женеву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российская делегация во главе с помощником российского лидера Владимиром Мединским отправилась в Женеву. 17–18 февраля там пройдут переговоры с участием РФ, Украины и США.

«Да», — сказал РИА «Новости» собеседник в ответ на вопрос, направилась ли российская делегация в Женеву.

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Напомним, переговоры по Украине в Женеве пройдут за закрытыми дверями. Представители средств массовой информации не смогут присутствовать на трёхсторонней встрече России, Украины и США. Для журналистов организуют отдельный пресс-центр рядом с отелем InterContinental, где состоятся консультации. Швейцарская сторона оформила визы всем членам российской делегации. В её состав вошли более 20 человек, среди них помощник президента РФ Владимир Мединский и заместитель главы МИД Михаил Галузин. Делегация прибудет в Женеву утром во вторник.

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Алена Пенчугина
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