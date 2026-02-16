Прибытие российской делегации в Женеву ожидается рано утром во вторник

Российская делегация прибудет в Женеву завтра утром для участия в переговорах по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Прилетит рано утром, около 6:00 по местному времени (8:00 мск. — Прим. Life.ru)», — отмечает источник агентства.