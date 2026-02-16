Прибытие российской делегации в Женеву ожидается рано утром во вторник
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Российская делегация прибудет в Женеву завтра утром для участия в переговорах по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Прилетит рано утром, около 6:00 по местному времени (8:00 мск. — Прим. Life.ru)», — отмечает источник агентства.
Российская дипломатическая миссия готовится к вылету в Женеву, вооружившись конкретной стратегией, сформированной по итогам саммита в Анкоридже. Работа делегации будет вестись строго в тех рамках, которые ранее были согласованы президентами России и США на встрече на Аляске. Напомним, следующий раунд переговоров России и Украины пройдёт в Женеве 17-18 февраля. Встреча будет проходить в трёхстороннем формате. Известно, что главой российской делегации снова станет Владимир Мединский. В Кремле объяснили этот выбор. Также будет присутствовать и глава РФПИ Кирилл Дмитриев — он работает по отдельному, экономическому, треку.
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