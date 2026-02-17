В пилотировании истребителей F-16, переданных Киеву, принимают участие не только украинские лётчики. По данным источника Intelligence Online, за штурвалами некоторых машин находятся граждане США и Нидерландов.

Как сообщает издание, для прикрытия воздушного пространства над украинской столицей была сформирована особая эскадрилья. В её состав вошли представители трёх стран, причём западные пилоты, согласно публикации, являются опытными участниками боевых действий. В Службе внешней разведки России констатировали, что оставшиеся у Украины немногочисленные F-16 не могут эффективно противостоять российским средствам воздушного нападения и не справляются с перехватом целей.

Ранее Великобритания перебросила на военную базу Акротири на Кипре шесть истребителей пятого поколения F-35B. Британские самолёты были направлены на базу для усиления региональной безопасности. Шесть F-35B вылетели с авиабазы Мархам. На авиабазе Акротири уже постоянно дислоцированы истребители Typhoon, которые теперь получат усиление в виде передовых малозаметных истребителей.