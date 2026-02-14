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Опубликовано 14 февраля, 13:10
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Украинский «ас» на F-16 спустил $1,1 млн на перехват дешёвого дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Soos Jozsef

Украинский истребитель F-16 уничтожил российский беспилотник «Герань-2», применив для этого управляемую ракету AIM-120 AMRAAM стоимостью порядка 1,1 миллиона долларов. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».

«Истребитель F-16 ВСУ сбивает российский БПЛА-камикадзе «Герань-2» (стоимость $30 тысяч) управляемой ракетой AIM-120 AMRAAM (стоимость $1,1 млн)» — рассказали военкоры.

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При этом к весне потери украинской армии могут превысить два миллиона человек. Владимир Зеленский заявил, что отказывается от «плохого мира» и намерен продолжать боевые действия ради долгосрочного урегулирования, не соглашаясь на быстрые политические компромиссы.

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Александра Мышляева
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