Украинский истребитель F-16 уничтожил российский беспилотник «Герань-2», применив для этого управляемую ракету AIM-120 AMRAAM стоимостью порядка 1,1 миллиона долларов. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель».

При этом к весне потери украинской армии могут превысить два миллиона человек. Владимир Зеленский заявил, что отказывается от «плохого мира» и намерен продолжать боевые действия ради долгосрочного урегулирования, не соглашаясь на быстрые политические компромиссы.