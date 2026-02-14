The Telegraph заявила о начале наступления ВСУ после отключения Starlink

Украинские подразделения начали локальные контратаки на ряде участков фронта после ограничений на использование терминалов Starlink российскими военными. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на данные Институт изучения войны (ISW).

По информации аналитиков, ВСУ предприняли действия для восстановления связности позиций на линии фронта между южным Добропольем и северной Варваровкой. На опубликованных картах отмечены бои в районах Тернуватого, Доброполья и Зализничного — вблизи границы Днепропетровской и Запорожской областей.

Кроме того, как отмечает издание, Киев усилил удары по военной инфраструктуре на территории России. В частности, сообщается о применении крылатых ракет «Фламинго», об уничтожении которых Минобороны РФ отчитывалось двумя днями ранее.