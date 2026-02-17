Политолог раскрыл истинную цель рекордной атаки ВСУ на Брянскую область

Массированный удар по Брянской области — это не просто эскалация, а продуманный ход Киева перед мирными переговорами в Женеве. Так считает политолог Дмитрий Журавлев в интервью «Ленте.ру».

«Это укрепление позиций. Чтобы Россия знала и видела, что Украине ещё есть чем защищаться и атаковать, поэтому она вполне может ставить свои условия на переговорах. Это традиционный подход: если приближаются переговоры, перед их началом хорошо бы показать какую-нибудь победу», — объясняет эксперт.

По словам Журавлёва, Украина и европейские партнёры пока не готовы к серьёзным уступкам. А вот США заинтересованы в скорейшем завершении конфликта.

«Нужны серьёзные компромиссы, а на них идти не хотят. Единственные, кто заинтересован в мире, — это США, потому что у них скоро выборы. Но главная тема, тема территорий, границ, по-прежнему не решена. И я пока не вижу, как можно её разрешить», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что Брянская область стала целью самого масштабного налёта дронов ВСУ за всю историю наблюдений. По словам губернатора региона Александра Богомаза, интенсивность и количество запущенных за сутки БПЛА оказались рекордными среди всех субъектов РФ.