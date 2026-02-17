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Опубликовано 17 февраля, 08:01

Ночная массированная атака по Украине: Стало известно, куда били ракеты и дроны в 11 областях

Сообщается об ударах по инфраструктуре в 11 областях Украины во время ночной атаки

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Во время массированной ночной атаки по Украине удары пришлись по целям сразу в 11 областях. Как утверждает Telegram-канал «Изнанка», атака была нацелена на объекты инфраструктуры в ряде регионов.

По этим данным, в Днепропетровской области удары по транспортной инфраструктуре в Днепре и Кривом Роге наносились баллистическими ракетами. В Одесской, Харьковской и Кировоградской областях, как сообщается, беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

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Также заявляется, что БПЛА работали по целям во Львовской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областях.

На фоне сообщений об ударах по Украине в материале также упоминается ночная атака по российским регионам накануне нового раунда переговоров в Женеве: утверждается, что ВСУ выпустили 151 беспилотник, а в Краснодарском крае после атаки произошёл пожар на Ильском НПЗ.

Напомним, минувшей ночью также работали российские зенитчики. Уничтожен 151 беспилотников, больше всего — в акватории Чёрного моря.

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Марина Фещенко
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