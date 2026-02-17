Ситуация на Купянском направлении для украинских формирований осложнилась масштабными санитарными потерями, не связанными с огневым поражением. Согласно сведениям, полученным Минобороны России через радиоперехваты и допросы пленных, около 30% военнослужащих противника оказались небоеспособны из-за тяжёлых обморожений.

В оборонном ведомстве пояснили, что блокировка путей снабжения сделала эвакуацию пострадавших в тыловые районы практически невозможной. В результате раненые и получившие холодовые травмы солдаты фактически брошены на позициях, где они обречены на гибель от переохлаждения. Представители ведомства подчеркнули, что эти данные подтверждаются состоянием тел, обнаруженных российскими подразделениями на оставленных позициях ВСУ.

Ранее на севере села Успеновка в Запорожской области были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины при попытке пройти в тыл российских подразделений. Диверсанты действовали в российской военной форме и имели экипировку по образцу ВС РФ. Украинские войска были пойманы на этапе проверки личностей.