Утром в Прикамье ввели «беспилотную опасность»: ПВО сбила 4 дрона, аэропорт жил по плану «Ковёр»
Минобороны: над Пермским краем сбили четыре БПЛА, вводили план «Ковёр»
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Утром в Пермском крае дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили четыре беспилотника, сообщили в Минобороны. В ведомстве уточнили, что с 7:00 до 9:00 мск было сбито 27 БПЛА самолётного типа над разными регионами, из них четыре — над территорией Прикамья.
На фоне атаки в регионе вводили режим «Беспилотной опасности», а в Перми действовал план «Ковёр». По данным местных СМИ, ограничения сняли после 11:00.
Губернатор Дмитрий Махонин подтвердил, что в регионе зафиксировали прилёт беспилотников, и сообщил, что пострадавших нет.
План «Ковёр» — это режим, который вводят для обеспечения безопасности полётов: аэропорт временно ограничивает приём и выпуск рейсов, а пассажиров просят уточнять статус вылетов у авиакомпаний. Режим «беспилотной опасности» обычно означает усиление мер реагирования служб и дополнительные ограничения в зависимости от обстановки.
Напомним, минувшей ночью также работали российские зенитчики и в других регионах. Уничтожен 151 беспилотников, больше всего — в акватории Чёрного моря.
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