Переговоры в Женеве пройдут минимум по пяти трекам

Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева будут проходить минимум по пяти трекам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, речь идёт о политических, военных, территориальных, а также экономических вопросов. Кроме того, будут обсуждаться различные аспекты безопасности.

Напомним, трёхсторонние переговоры состоятся в швейцарской Женеве 17-18 февраля. Сегодня они стартуют в 14:00. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским уже прибыла на место. США на переговорах представят спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров, глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и другие.