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Опубликовано 17 февраля, 12:31

Переговоры в Женеве пройдут минимум по пяти трекам

Обложка © Nano Banana AI

Обложка © Nano Banana AI

Переговоры по украинскому урегулированию в Женеве с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева будут проходить минимум по пяти трекам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, речь идёт о политических, военных, территориальных, а также экономических вопросов. Кроме того, будут обсуждаться различные аспекты безопасности.

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Напомним, трёхсторонние переговоры состоятся в швейцарской Женеве 17-18 февраля. Сегодня они стартуют в 14:00. Российская делегация во главе с Владимиром Мединским уже прибыла на место. США на переговорах представят спецпредставитель президента Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — секретарь СНБО Рустем Умеров, глава правящей фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и другие.

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Никита Никонов
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