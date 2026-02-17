Российский военный корреспондент Александр Коц подверг отреагировал на дипломатические инициативы США по урегулированию украинского конфликта, назвав их попыткой введения в заблуждение. В своем личном блоге журналист подчеркнул, что за громкими заявлениями о поиске мира скрывается стратегия, направленная на продолжение эскалации.

Анализируя текущую ситуацию, военкор указал на явное противоречие между словами Белого дома и его реальными шагами. По мнению эксперта, Вашингтон лишь имитирует роль посредника, в то время как факты свидетельствуют о прямо противоположных намерениях.

Коц выразил сомнение в искренности американского миротворчества. Он аргументировал свою позицию тем, что реальные шаги к деэскалации выглядели бы иначе: например, как отказ от реализации программы PURL, через которую европейские страны финансируют закупки американского вооружения для нужд ВСУ. Кроме того, действенным сигналом к миру могло бы стать отключение украинских формирований от системы спутниковой связи Starlink, однако подобных действий со стороны США не наблюдается.

В преддверии планируемого раунда трехсторонних консультаций в Женеве журналист призвал не питать иллюзий относительно позиции западных стран. Он резюмировал, что исторически Запад преследует цель ослабления России, и напомнил своим читателям об отсутствии союзников в этом геополитиче

Напомним, 17 и 18 февраля 2026 года в Женеве (Швейцария) пройдут трёхсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием делегаций России, Украины и США (в формате посредничества американской стороны). Это третий раунд таких встреч в 2026 году — предыдущие два состоялись в Абу-Даби (23–24 января и 4–5 февраля). Переговоры проходят в закрытом режиме, без допуска прессы и публичных заявлений в реальном времени, в отеле InterContinental. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.