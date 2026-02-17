Пенсионер обвиняется в сексуальной эксплуатации жены. Он продал её как минимум 120 мужчинам

В Швеции мужчину заподозрили в сексуальной эксплуатации жены — по предварительным данным, он продал её не менее 120 мужчинам. Об этом сообщает Associated Press.

Как рассказала журналистам прокурор Ида Аннерстедт, в чьём производстве находится это дело, подозреваемому примерно 60 лет. Мужчина был арестован ещё в октябре прошлого года — поводом для задержания послужило заявление его супруги в полицию. Аннерстедт отказалась комментировать, применялись ли к потерпевшей психотропные вещества до или во время оказания интимных услуг.

Обвинения уже официально предъявлены двум фигурантам, которые не только приобретали интимные услуги у потерпевшей, но и совершали в отношении неё насильственные действия.

Представитель обвинения напомнила, что в Швеции сам факт покупки секса считается преступлением — даже если дело не доходило до непосредственного физического контакта. При вынесении обвинительного приговора этим и другим «клиентам» может грозить лишение свободы на срок до одного года.

Самому супругу потерпевшей в ближайшее время предъявят обвинение в сутенёрстве с отягчающими обстоятельствами. Ему может грозить от двух до десяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурга ликвидировали крупную сеть подпольных заведений, занимавшихся организацией проституции. Было закрыто пять притонов, которые действовали в Приморском, Центральном, Василеостровском и Выборгском районах города. Силовики задержали 10 человек, среди которых двое ранее судимых организаторов, а также 8 сотрудников административного персонала. Помимо этого, на местах были задержаны 27 девушек, подозреваемых в оказании интимных услуг.