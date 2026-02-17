Госдума приняла закон об упразднении муниципального жилищного контроля

Госдума окончательно утвердила законопроект, упраздняющий муниципальный жилищный контроль за многоквартирными домами. Изменения в законодательстве, предложенные группой сенаторов и депутатов во главе с Владимиром Якушевым, прошли второе и третье чтения.

Контроль за состоянием жилого фонда, общим имуществом в многоквартирных домах и качеством коммунальных услуг осуществляют региональные органы государственного жилищного надзора (ГЖН), муниципальные власти и региональный лицензионный контроль. Таким образом, деятельность управляющих компаний в отношении одной квартиры оценивается по трём направлениям: содержание общего имущества (включая сети), предоставление коммунальных услуг и общая работа самой управляющей организации.

Новый закон устраняет дублирование контролирующих органов в отношении квартир. Муниципальный жилищный контроль отменяется, а региональный государственный жилищный надзор становится единственным ответственным за контроль над всем жилищным фондом, независимо от его формы собственности. Это решение, согласно пояснительной записке, повысит эффективность надзора, лучше защитит права граждан и снизит излишнее давление со стороны контролирующих органов.

Ранее россиян предупредили, то с 1 марта сроки оплаты ЖКУ в России переносятся с 10-го на 15-е число каждого месяца. В Госдуме объяснили, что это позволит гражданам оплачивать услуги сразу после получения основной зарплаты, что повысит удобство и снизит финансовую нагрузку.