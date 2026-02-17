В Минобороны раскрыли, как бойцы ВС РФ использовали Starlink для обмана ВСУ

Российские войска нашли способ использовать спутниковую систему Starlink, которую применяют и украинские военные, чтобы сбивать противника с толку и бить по его тылам. Об этом в интервью ВГТРК рассказал начальник Главного управления связи ВС РФ Валерий Тишков.

«Использование средств связи противника на фронте применялось только отдельными подразделениями и в первую очередь для введения противника в заблуждение, а также — для нанесения ударов в его глубину», — отметил он.

Тишков отдельно акцентировал внимание на том, что весь командный состав и пункты управления оснащены исключительно современными средствами связи отечественного производства, что исключает зависимость от иностранных технологий. Начальник главка также отметил, что система боевого управления функционирует без сбоев.

Ранее сообщалось, что отключение терминалов Starlink в зоне СВО не оказало никакого влияния на управляемость и боеспособность ВС РФ. Даже спустя две недели после прекращения доступа к этой спутниковой системе подразделения беспилотных систем продолжают работать с прежней интенсивностью.