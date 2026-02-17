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Опубликовано 17 февраля, 17:47

В Минобороны раскрыли, как бойцы ВС РФ использовали Starlink для обмана ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Российские войска нашли способ использовать спутниковую систему Starlink, которую применяют и украинские военные, чтобы сбивать противника с толку и бить по его тылам. Об этом в интервью ВГТРК рассказал начальник Главного управления связи ВС РФ Валерий Тишков.

«Использование средств связи противника на фронте применялось только отдельными подразделениями и в первую очередь для введения противника в заблуждение, а также — для нанесения ударов в его глубину», — отметил он.

Тишков отдельно акцентировал внимание на том, что весь командный состав и пункты управления оснащены исключительно современными средствами связи отечественного производства, что исключает зависимость от иностранных технологий. Начальник главка также отметил, что система боевого управления функционирует без сбоев.

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Ранее сообщалось, что отключение терминалов Starlink в зоне СВО не оказало никакого влияния на управляемость и боеспособность ВС РФ. Даже спустя две недели после прекращения доступа к этой спутниковой системе подразделения беспилотных систем продолжают работать с прежней интенсивностью.

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Юлия Сафиулина
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