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Опубликовано 17 февраля, 17:27

Отключение Starlink не повлияло на российские войска, заявили в Минобороны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Alejandro Bernal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Juan Alejandro Bernal

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заверил, что прекращение работы терминалов Starlink в зоне проведения СВО не нарушило систему управления российскими войсками. Он подчеркнул, что даже после двух недель отключения, войска беспилотных систем продолжают действовать с прежней интенсивностью и эффективностью, что подтверждается объективными данными о результативности боевых действий против противника.

«Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника», — сказал Криворучко в эфире телеканала «Россия-1»

Согласно его заявлению, российские войска применяли спутниковую систему Starlink с целью дезинформации противника.

Южная группировка войск уничтожила три терминала связи Starlink ВСУ за сутки
Южная группировка войск уничтожила три терминала связи Starlink ВСУ за сутки

Напомним, ранее компания SpaceX ввела ограничения на работу терминалов Starlink в зоне СВО, чтобы запретить неавторизованный доступ к спутниковой системе, которой пользовались не только ВСУ, но и Армия России. Вскоре украинские военные стали жаловаться на проблемы со связью на передовой. А взвод элитного полка ВСУ «Скала» и вовсе пропал после отключения Starlink.

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Наталья Демьянова
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