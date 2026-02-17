Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заверил, что прекращение работы терминалов Starlink в зоне проведения СВО не нарушило систему управления российскими войсками. Он подчеркнул, что даже после двух недель отключения, войска беспилотных систем продолжают действовать с прежней интенсивностью и эффективностью, что подтверждается объективными данными о результативности боевых действий против противника.

«Терминалы Starlink отключены уже две недели, но это не повлияло на интенсивность и эффективность войск беспилотных систем, что подтверждено данными объективного контроля поражения техники и живой силы противника», — сказал Криворучко в эфире телеканала «Россия-1»

Согласно его заявлению, российские войска применяли спутниковую систему Starlink с целью дезинформации противника.