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Регион
Опубликовано 18 февраля, 00:20

Зеленский боится, что Трамп уже принял решение в пользу России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Главарь киевского режима Владимир Зеленский обеспокоен тем, что американский президент Дональд Трамп уже сделал выбор в пользу России, так как республиканец уже дважды подчеркнул, что ответственность за уступки лежит на Киеве. Об этом экс-комик рассказал в интервью Axios.

«Я надеюсь, что это всего лишь его тактика, а не окончательное решение», — сказал Зеленский.

По его словам, несправедливо, когда Трамп публично призывает идти на компромиссы именно Украину, а не Россию. Тем не менее он поблагодарил главу Белого дома за усилия и отметил, что обсуждения с Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом проходят без давления, которое демонстрируется в публичных заявлениях президента США.

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Ранее Зеленский заявил о готовности обсуждать вывод украинских подразделений из Донбасса, однако выдвинул встречное условие Москве. Экс-комик настаивает на том, чтобы российская сторона отвела свои войска на эквивалентное расстояние. В то же время Зеленский выразил мнение, что компромисс возможен, если соглашение будет подразумевать фиксацию текущей линии соприкосновения. Такой сценарий, по его словам, применим не только к Донбассу, но и к Херсонской и Запорожской областям. Он предположил, что именно этот пункт способен обеспечить поддержку населения на референдуме.

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