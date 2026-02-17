Зеленский заявил, что поручил поднять вопрос о встрече с Путиным в Женеве

Киев намерен обсудить вопрос о встрече главаря киевского режима Владимира Зеленского и российского президента Владимира Путина в Женеве. Об этом пишет издание Axios.

«Зеленский повторил, что лучший способ добиться прорыва в территориальном вопросе — это личная встреча Путина с ним. Он сказал, что поручил своей команде поднять вопрос о будущей встрече на уровне лидеров в Женеве», — говорится в статье.

Напомним, в Женеве завершился первый день трёхсторонних переговоров по Украине. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов. В течение дня состоялись отдельные консультации между Россией и Соединёнными Штатами, а также между Россией и Украиной. Кроме того, стороны провели совместную встречу в формате РФ — США — Украина.