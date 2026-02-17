Украинская делегация покинула место переговоров с РФ и США в Женеве

Украинская делегация выехала из женевского отеля InterContinental Geneva по окончании первого дня трёхсторонних переговоров с участием России и США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Кортеж из нескольких машин в сопровождении дипломатической полиции выехал из отеля InterContinental Geneva в Женеве.