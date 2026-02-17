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Опубликовано 17 февраля, 22:09

Украинская делегация покинула место переговоров с РФ и США в Женеве

Делегация Украины на переговорах в Женеве. Обложка © Пресс-служба Рустема Умерова

Делегация Украины на переговорах в Женеве. Обложка © Пресс-служба Рустема Умерова

Украинская делегация выехала из женевского отеля InterContinental Geneva по окончании первого дня трёхсторонних переговоров с участием России и США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник.

Кортеж из нескольких машин в сопровождении дипломатической полиции выехал из отеля InterContinental Geneva в Женеве.

Стали известны подробности формата переговоров в Женеве
Стали известны подробности формата переговоров в Женеве

Ранее шестичасовые переговоры в Женеве назвали «очень напряжёнными». Напомним, в Женеве завершились трёхсторонние консультации по украинскому вопросу, в которых принимают участие представители России, США и Украины. Переговоры, начавшиеся в 13:56 по местному времени, проходили в закрытом режиме и длились свыше пяти часов. Стороны продолжат диалог в Женеве завтра.

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Алена Пенчугина
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