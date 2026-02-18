На Славянском направлении ликвидирован военнослужащий с фамилией Зеленский. Его жетон пополнил музей трофеев. Об этом сообщил военкор Дмитрий Кулько в своём Telegram-канале.

Уничтожен боец с фамилией главаря киевского режима. Фото © Telegram / Военкор Кулько

По данным корреспондента, Алексея Зеленского убили в селе Резниковка. Наступление там вела 123-я гвардейская мотострелковая бригада. Погибший служил в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр».

«Служил Зеленский в 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр», которую за высокие потери в ВСУ прозвали «холодные ноги», — написал военкор.

Ранее российские военные ликвидировали под Харьковом элитный отряд, который курировал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Удар был нанесён по скоплению личного состава Сил специальных операций (ССО) Украины в районе населённого пункта Казачья Лопань. Речь идёт о спецназе, подчинённом Главному управлению разведки Украины. Эти боевики прошли подготовку в Европе и США и выполняли диверсионно-разведывательные задачи.

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