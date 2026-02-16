Российские военные ликвидировали под Харьковом элитный отряд, который курировал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина.

Удар был нанесён по скоплению личного состава Сил специальных операций (ССО) Украины в районе населённого пункта Казачья Лопань. Как рассказал Дандыкин, речь идёт о спецназе, подчинённом Главному управлению разведки Украины. Эти боевики прошли подготовку в Европе и США и выполняли диверсионно-разведывательные задачи.

По словам эксперта, в последнее время из-за острой нехватки ресурсов подразделения Буданова* всё чаще бросают на передовую в качестве обычных штурмовиков. За четыре года западные партнёры Киева обучили порядка 200 тысяч украинских военных.

Дандыкин подчеркнул, что уничтоженная группа была выслежена целенаправленно. Российская разведка отследила перемещение противника, после чего по позициям отработали расчёты реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». В результате враг потерял до взвода личного состава.

«Сработала разведка, их отследили и накрыли. Работа по ликвидации подобных подразделений продолжится», — заявил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники несут тяжёлые потери под Харьковом. Как сообщили в силовых структурах, сильнее всего досталось 1-му погранотряду, который дислоцируется в районе населённого пункта Малая Волчья.

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