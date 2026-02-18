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Опубликовано 18 февраля, 06:27

Украинский батальон накрыл авиаудар сразу после переброски под Сумы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Военное командование Украины перебросило 35-й отдельный стрелковый батальон из Донецкой Народной Республики на сумское направление. Об этом сообщили в группировке войск «Север».

«Для усиления оборонительных позиций в Краснопольском районе командование ВСУ перебросило на Сумское направление из ДНР 35-й отдельный стрелковый батальон», — рассказали бойцы на странице «Северный ветер».

Подразделение должно было усилить оборонительные позиции ВСУ в Краснопольском районе. Однако по казармам батальона в населённом пункте Краснополье был нанесён авиационный удар. В результате атаки зафиксированы «значительные потери среди личного состава» украинских войск.

Удар дрона по сборищу офицеров и наёмников ВСУ в сумском ресторане сняли на видео
Удар дрона по сборищу офицеров и наёмников ВСУ в сумском ресторане сняли на видео

Ранее Life.ru рассказывал, что минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотника. На этот раз основной удар пришёлся на Брянскую область, где системы ПВО сбили 21 БПЛА.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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