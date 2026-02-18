Новый раунд переговоров по Украине в Женеве стартует в 11:00

Трёхсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта возобновятся в Женеве утром 18 февраля. Консультации начнутся в 09:00 по местному времени (11:00 мск).

«В 09:00 по Женеве», — уточнил источник ТАСС, отвечая на вопрос о времени старта нового раунда.

Накануне, 17 февраля, делегации России, США и Украины провели в гостинице InterContinental около шести напряжённых часов. Российскую группу, как и ранее, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.