Новый раунд переговоров по Украине в Женеве стартует в 11:00
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Трёхсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта возобновятся в Женеве утром 18 февраля. Консультации начнутся в 09:00 по местному времени (11:00 мск).
«В 09:00 по Женеве», — уточнил источник ТАСС, отвечая на вопрос о времени старта нового раунда.
Накануне, 17 февраля, делегации России, США и Украины провели в гостинице InterContinental около шести напряжённых часов. Российскую группу, как и ранее, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
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