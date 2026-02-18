Умеров назвал темой второго дня переговоров уточнение параметров решений

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал темой второго дня переговоров в Женеве уточнение параметров и механики решений.

«Работаем над уточнением параметров и механики решений, которые обсуждались вчера. Настроены на предметную работу», — писал секретарь СНБО перед началом переговоров.

Напомним, в Женеве завершились двухдневные закрытые консультации по урегулированию украинского кризиса с участием делегаций России, США и Украины. Они продолжались около шести часов вчера и порядка двух сегодня.