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Опубликовано 18 февраля, 13:15

Армия России каждый день теснит ВСУ для прекращения атак на приграничье

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Подразделения группировки войск ВС РФ «Север» ежесуточно продвигаются вперёд, отодвигаю позиции ВСУ всё дальше от государственной границы РФ. Об этом доложило в Минобороны России.

«Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперёд, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Главная цель — не дать противнику возможностей обстреливать и атаковать ударными БПЛА территории приграничных регионов», — заявили в военном ведомстве.

Новости СВО. ВС РФ продвигаются в Константиновке, разгром десанта ВСУ в Степногорске, в Женеве ЕС рвётся к столу переговоров, 18 февраля
Новости СВО. ВС РФ продвигаются в Константиновке, разгром десанта ВСУ в Степногорске, в Женеве ЕС рвётся к столу переговоров, 18 февраля

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские военные, попавшие в окружение российских подразделений, оказались в критической ситуации из-за перепадов температур. На прошлой неделе стояли холода, затем пришла оттепель, а теперь снова морозы. Раненых и обмороженных ВСУ не эвакуируют, а сдаться не разрешают — националистические формирования выполняют роль заградотрядов. Единственное спасение для мобилизованных, по словам Ганчева, — плен.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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