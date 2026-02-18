Подразделения группировки войск ВС РФ «Север» ежесуточно продвигаются вперёд, отодвигаю позиции ВСУ всё дальше от государственной границы РФ. Об этом доложило в Минобороны России.

«Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперёд, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Главная цель — не дать противнику возможностей обстреливать и атаковать ударными БПЛА территории приграничных регионов», — заявили в военном ведомстве.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские военные, попавшие в окружение российских подразделений, оказались в критической ситуации из-за перепадов температур. На прошлой неделе стояли холода, затем пришла оттепель, а теперь снова морозы. Раненых и обмороженных ВСУ не эвакуируют, а сдаться не разрешают — националистические формирования выполняют роль заградотрядов. Единственное спасение для мобилизованных, по словам Ганчева, — плен.