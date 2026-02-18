Переменчивая погода в Харьковской области создаёт критическую ситуацию для украинских военных, оказавшихся в окружении, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он напомнил, что на прошлой неделе стояли сильные холода, затем пришла оттепель, а теперь вновь ударили морозы.

В таких условиях бойцам ВСУ, брошенным командованием в котлах, грозит смерть от переохлаждения. Раненых и обмороженных не эвакуируют, а сдаться не разрешают. При этом оснащённые националистические формирования выполняют роль заградотрядов.

«Обычные мобилизованные бойцы брошены там командованием на убой. Их единственное спасение — плен. Иначе — либо огонь заградотрядов, либо смерть от холода», — заключил собеседник радио «Комсомольская правда».