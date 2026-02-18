Владимир Зеленский делает всё возможное, чтобы сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине, отметил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя заявление главы киевского режима о готовности обсуждать вывод ВСУ из Донбасса лишь при условии зеркального отвода ВС РФ.

«Все заявления Зеленского направлены исключительно на срыв переговорного процесса. Никаких других задач он перед собой не ставит, выдвигая те или иные хотелки», — подчеркнул экс-парламентарий в беседе с «Ридусом».

По его словам, позиция России неизменна: Украина должна покинуть Донбасс. Зеленский же лишь имитирует переговорную активность, чтобы показать американцам видимость процесса. При этом европейские покровители Киева, которые продолжают обещать деньги и оружие, не заинтересованы в достижении договорённостей.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать вывод украинских подразделений из Донбасса, однако выдвинул встречное условие РФ. Он настаивает на том, чтобы российская сторона отвела свои войска на эквивалентное расстояние.