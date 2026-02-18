Житель Волгоградской области ушёл на фронт за пропавшим сыном и погиб

Житель Котовского района Волгоградской области Виталий Гончаров ушёл добровольцем на фронт, когда его сын пропал без вести. Спустя время родные получили две похоронки, пишет V1.

54-летний Виталий подписал контракт осенью 2023 года. Решение принял после того, как его сын перестал выходить на связь в зоне СВО. Родственники пытались отговорить мужчину, но он был непреклонен.

«Когда он нам сообщил, что подписал контракт, для нас это было большим шоком. Мы отговаривали, но он был непреклонен. Когда звонил по видеосвязи, говорил, что всё хорошо», — рассказала племянница бойца.

Виталий служил командиром штурмового отделения с позывным Кувалда. В апреле прошлого года он в последний раз вышел на связь, после чего тоже пропал. Семья искала его самостоятельно, распространяла ориентировки с особыми приметами: татуировка РВСН на левом плече, шрам на ней, сквозное ранение грудной клетки.

16 февраля пришло известие о гибели Виталия. Оказалось, что его сын, которого он отправился искать, тоже погиб. Тело молодого человека нашли уже после ухода отца на линию соприкосновения.

Похороны Виталия Гончарова пройдут в Котово 21 февраля. У него остались жена и 10-летняя дочь.