Российская делегация вернулась в Москву из Женевы после переговоров

Делегация России, участвовавшая в переговорном процессе в Женеве по урегулированию конфликта на Украине, вернулась в Москву. Об этом пишут ТАСС и РИА «Новости».

Самолёт приземлился в столице РФ после почти семи часов полёта. Напомним, переговоры с участием представителей России, Украины и США проходили в Женеве с 17 по 18 февраля.