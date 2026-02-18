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Регион
Опубликовано 18 февраля, 21:42

Песков: Продолжительность переговоров в Женеве не говорит об отсутствии прогресса

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меньшая продолжительность второго дня переговоров по Украине в Женеве по сравнению с первым не свидетельствует об отсутствии прогресса.

Журналисты обратили внимание, что во вторник встреча длилась шесть часов, а в среду — только два. Песков подчеркнул, что по времени нельзя делать выводы о результатах.

«Нет. Это не говорит. Если вы прочитали сказанное [главой российской делегации Владимиром] Мединским, можно сказать, что [это были] сложные переговоры», сказал пресс-секретарь.

Делегация США задержалась на месте переговоров в Женеве на 2,5 часа по неясной причине
Делегация США задержалась на месте переговоров в Женеве на 2,5 часа по неясной причине

Напомним, 17 и 18 февраля в Женеве состоялись трёхсторонние переговоры России, Украины и США. Делегацию РФ возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В первый день обсуждения продолжались порядка шесть часов, во второй — около двух. Обе стороны анонсировали новые встречи в ближайшее время. Владимир Зеленский назвал военный блок переговоров конструктивным.

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Александр Юнашев
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