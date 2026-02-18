Двухдневные российско-американские переговоры в Женеве официально завершены, однако делегация США покинула площадку намного позже своих коллег из России. Как передаёт корреспондент РИА «Новости», американские представители оставались в месте проведения консультаций ещё два с половиной часа.

По данным агентства, российская делегация выехала с переговорной площадки в 13:00 по московскому времени (11:00 по Женеве). Представители Соединённых Штатов не спешили уходить: они покинули здание только в 15:30 мск (13:30 по местному времени).

О причинах столь продолжительной задержки американской стороны не сообщается.

Напомним, 17–18 февраля в Женеве прошли трёхсторонние переговоры России, США и Украины: делегацию РФ возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. В первый день марафон растянулся на шесть часов, во второй — ещё на два, и по итогам наш представитель объявил, что диалог будет продолжен. Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал военный блок переговоров вполне конструктивным.