ВС РФ нанесли удары по складу горючего и энергообъектам ВСУ
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Армия России за минувшие сутки нанесли удары по хранилищу горючего и украинским энергетическим объектам, использующимся в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ход пошла тяжёлая артиллерия, оперативно-тактическая авиация и ударные беспилотники. Целью стали не просто склады, а хранилище горючего и объекты энергетики, которые питали ВСУ. Кроме того, наши бойцы накрыли пункты временной дислокации украинских частей и иностранных наёмников — бои шли в 156 районах.
Неплохо потрудилась и ПВО. За сутки в небе сбили 301 беспилотник, десять снарядов из американских HIMARS и две управляемые авиабомбы.
Для тех, кто любит цифры, ведомство напомнило и общую статистику с начала спецоперации: уничтожено 670 самолётов, 283 вертолета и просто огромное количество бронетехники — почти 28 тысяч танков и боевых машин.
Ранее в силовых структурах сообщили, что российские военные нанесли удар «Искандером» по пусковой площадке БПЛА в Черниговской области. Уничтожены склады с дронами дальнего действия и места запуска. Потери противника — более 90 беспилотников и до двух взводов личного состава.
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