«Это один из форматов»: В Кремле объяснили закрытую встречу Мединского с украинцами

Отдельная встреча помощника президента РФ Владимира Мединского с представителями Украины в Женеве была одним из форматов переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мединский же сказал, что переговоры проводились в разных форматах. Это — один из форматов общения. Но по содержанию мы по-прежнему не собираемся давать какую-то информацию», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о закрытом контакте после основного раунда.

Напомним, 17-18 февраля в Женеве проишли трёхсторонние консультации по урегулированию на Украине с участием российской делегации под руководством Владимира Мединского, а также представителей Киева и Вашингтона. Первый раунд переговоров продлился около шести часов, второй — примерно два. Позже стало известно, что до отъезда из Швейцарии Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной.