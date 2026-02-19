«Это один из форматов»: В Кремле объяснили закрытую встречу Мединского с украинцами
Песков заявил, что закрытая встреча Мединского с украинцами была одним из форматов диалога
Обложка © РИА Новости / Кирилл Зыков
Отдельная встреча помощника президента РФ Владимира Мединского с представителями Украины в Женеве была одним из форматов переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мединский же сказал, что переговоры проводились в разных форматах. Это — один из форматов общения. Но по содержанию мы по-прежнему не собираемся давать какую-то информацию», — подчеркнул представитель Кремля, отвечая на вопрос о закрытом контакте после основного раунда.
Напомним, 17-18 февраля в Женеве проишли трёхсторонние консультации по урегулированию на Украине с участием российской делегации под руководством Владимира Мединского, а также представителей Киева и Вашингтона. Первый раунд переговоров продлился около шести часов, второй — примерно два. Позже стало известно, что до отъезда из Швейцарии Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной.
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