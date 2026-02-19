Кремлю нечего добавить к оценке переговоров в Женеве, данной Мединским

Напомним, 17-18 февраля в Женеве проишли трёхсторонние консультации по урегулированию с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Первый раунд переговоров продлился около шести часов, второй — примерно два. Позже стало известно, что до отъезда из Швейцарии Владимир Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной. Глава российской делегации по итогам диалога дал короткий комментарий: по его слвоам, переговоры прошли тяжело, но в деловом ключе.