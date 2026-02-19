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Опубликовано 19 февраля, 12:55

Кремлю нечего добавить к оценке переговоров в Женеве, данной Мединским

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кремлю пока нечего добавить к оценке трёхсторонних переговоров в Женеве, которую дал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нам в настоящий момент нечего добавить к той краткой, но емкой характеристике, которая была дана нашим главным переговорщиком Мединским», — добавил Песков.

«Это один из форматов»: В Кремле объяснили закрытую встречу Мединского с украинцами
«Это один из форматов»: В Кремле объяснили закрытую встречу Мединского с украинцами

Напомним, 17-18 февраля в Женеве проишли трёхсторонние консультации по урегулированию с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Первый раунд переговоров продлился около шести часов, второй — примерно два. Позже стало известно, что до отъезда из Швейцарии Владимир Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной. Глава российской делегации по итогам диалога дал короткий комментарий: по его слвоам, переговоры прошли тяжело, но в деловом ключе.

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Александра Вишнякова
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