Кремлю нечего добавить к оценке переговоров в Женеве, данной Мединским
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Кремлю пока нечего добавить к оценке трёхсторонних переговоров в Женеве, которую дал глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нам в настоящий момент нечего добавить к той краткой, но емкой характеристике, которая была дана нашим главным переговорщиком Мединским», — добавил Песков.
Напомним, 17-18 февраля в Женеве проишли трёхсторонние консультации по урегулированию с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Первый раунд переговоров продлился около шести часов, второй — примерно два. Позже стало известно, что до отъезда из Швейцарии Владимир Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной. Глава российской делегации по итогам диалога дал короткий комментарий: по его слвоам, переговоры прошли тяжело, но в деловом ключе.
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