Медведев: Специальная военная операция будет доведена до конца
Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, посетивший завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области.
«Мы не должны, конечно, забывать о том, что продолжается и специальная военная операция, которая, безусловно, будет доведена до конца», — сказал он, обращаясь к рабочим предприятия.
Медведев подчеркнул важность совмещения производственных задач с поддержкой армии и достижением целей СВО.
Ранее в ходе беседы с рабочими завода Дмитрий Медведев подчеркнул, что цель спецоперации — обеспечить мир, стабильность и спокойное развитие России на десятилетия вперёд. При этом он отметил, что технологическое развитие страны продолжается параллельно с решением вопросов безопасности государства.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.