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Специальная военная операция

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Опубликовано 19 февраля, 12:05

Медведев: Специальная военная операция будет доведена до конца

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, посетивший завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области.

«Мы не должны, конечно, забывать о том, что продолжается и специальная военная операция, которая, безусловно, будет доведена до конца», — сказал он, обращаясь к рабочим предприятия.

Медведев подчеркнул важность совмещения производственных задач с поддержкой армии и достижением целей СВО.

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Новости СВО. ВС РФ освободили Харьковку и Криничное, ВСУ в котле под Константиновкой, переговорщики дошли до времён Крещения Руси, 19 февраля

Ранее в ходе беседы с рабочими завода Дмитрий Медведев подчеркнул, что цель спецоперации — обеспечить мир, стабильность и спокойное развитие России на десятилетия вперёд. При этом он отметил, что технологическое развитие страны продолжается параллельно с решением вопросов безопасности государства.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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