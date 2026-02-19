Медведев: Специальная военная операция будет доведена до конца

Специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, посетивший завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области.

«Мы не должны, конечно, забывать о том, что продолжается и специальная военная операция, которая, безусловно, будет доведена до конца», — сказал он, обращаясь к рабочим предприятия.

Медведев подчеркнул важность совмещения производственных задач с поддержкой армии и достижением целей СВО.

Ранее в ходе беседы с рабочими завода Дмитрий Медведев подчеркнул, что цель спецоперации — обеспечить мир, стабильность и спокойное развитие России на десятилетия вперёд. При этом он отметил, что технологическое развитие страны продолжается параллельно с решением вопросов безопасности государства.