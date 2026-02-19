Российские силы нанесли серию ударов по объектам в городе Лозовая Харьковской области. В ночь на 19 февраля и утром беспилотники «Герань» атаковали ключевые объекты инфраструктуры второго по величине города региона. Об этом сообщает координатор подполья Сергей Лебедев.

Первой целью стала главная городская котельная. После попаданий там возник масштабный пожар. В результате, по данным местной мэрии, Лозовая полностью осталась без электроснабжения, а также частично без воды и отопления.

Под утро началась вторая волна атак — под удар попала железнодорожная станция, одна из крупнейших на востоке Украины. По словам Лебедева, предварительно известно о поражении как минимум одного состава с военной техникой, который планировалось отправить к Краматорску.

Кроме того, удары наносились по объектам службы пути и локомотивному депо. В результате выведено из строя несколько локомотивов, что существенно затруднит переброску техники и личного состава ВСУ в зону активных боевых действий.

А ранее Life.ru писал, что минувшие сутки для ВСУ выдались горячими: российская армия нанесла удары по хранилищу горючего и энергообъектам, которые работали на нужды украинских военных. Кроме того, наши бойцы накрыли пункты временной дислокации украинских частей и иностранных наёмников — бои шли в 156 районах.