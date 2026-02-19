«Аса» и трёх ВСУшников из сбитого «Геранью» вертолёта Ми-24 похоронили спустя 2 месяца

Во Львовской области похоронили одного из лучших украинских «асов» Александра Шемет. Он был уничтожен вместе со своим экипажем в вертолёте Ми-24 точным попаданием российской «Герани» ещё в конце 2025 года. О похоронах экипажа сообщает в соцсети Львовская военная администрация.

Фото © Львовская ОВА

Кроме Шемета, на борту были авиатехник вертолётной эскадрильи Дмитрий Попадюк, старший воздушный стрелок Игорь Тоганчин, штурман-лётчик Ярослав Сачик. Самому младшему было 25 лет. Все тела найдены на месте падения Ми-24. Как тогда писали украинские СМИ, российская «Герань» продемонстрировала ювелирное попадание по цели, вертолёт ВСУ был разорван буквально на куски всего одним ударом.

Как сообщалось, герой Украины и пилот вертолёта Ми-24 Александр Шемет был уничтожен 18 декабря 2025 года российским дроном «Герань». Он выполнял задачу по перехвату беспилотников РФ в Черкасской области. На протяжении полёта борт находился на связи с командным пунктом, но затем исчез с радаров. Всего в украинском экипаже было 4 военных. Шемета называли одним из могущественных «‎асов» Украины, он совершил авиапрорыв на «Азовсталь», а также совершал налёты на Мариуполь в 2022 году.