«Аса» и трёх ВСУшников из сбитого «Геранью» вертолёта Ми-24 похоронили спустя 2 месяца
Во Львове назвали имена пилотов ВСУ, погибших в сбитом «Геранью» Ми-24 в декабре
Александр Шемет — летчик 12-й отдельной бригады армейской авиации. Обложка © hromadske / Дмитрий Гончар
Во Львовской области похоронили одного из лучших украинских «асов» Александра Шемет. Он был уничтожен вместе со своим экипажем в вертолёте Ми-24 точным попаданием российской «Герани» ещё в конце 2025 года. О похоронах экипажа сообщает в соцсети Львовская военная администрация.
Фото © Львовская ОВА
Кроме Шемета, на борту были авиатехник вертолётной эскадрильи Дмитрий Попадюк, старший воздушный стрелок Игорь Тоганчин, штурман-лётчик Ярослав Сачик. Самому младшему было 25 лет. Все тела найдены на месте падения Ми-24. Как тогда писали украинские СМИ, российская «Герань» продемонстрировала ювелирное попадание по цели, вертолёт ВСУ был разорван буквально на куски всего одним ударом.
Как сообщалось, герой Украины и пилот вертолёта Ми-24 Александр Шемет был уничтожен 18 декабря 2025 года российским дроном «Герань». Он выполнял задачу по перехвату беспилотников РФ в Черкасской области. На протяжении полёта борт находился на связи с командным пунктом, но затем исчез с радаров. Всего в украинском экипаже было 4 военных. Шемета называли одним из могущественных «асов» Украины, он совершил авиапрорыв на «Азовсталь», а также совершал налёты на Мариуполь в 2022 году.
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