Расследование об угрозе убийством Долиной приостановлено: автора не нашли
Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Расследование уголовного дела об угрозах убийством народной артистке России Ларисе Долиной приостановлено. Автора тревожных сообщений не нашли, рассказала представитель певицы в суде Ксения Апарина.
«Производство предварительного следствия приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого», — сказала адвокат РИА «Новости».
Напомним, в конце прошлого года в ходе суда по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной адвокат певицы сообщила, что в адрес артистки и её представителя поступали угрозы убийством. С учётом этого обстоятельства Мособлсуд решил проводить заседания по делу о мошенничестве в закрытом режиме.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.