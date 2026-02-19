Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 14:06

Расследование об угрозе убийством Долиной приостановлено: автора не нашли

Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Лариса Долина. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Расследование уголовного дела об угрозах убийством народной артистке России Ларисе Долиной приостановлено. Автора тревожных сообщений не нашли, рассказала представитель певицы в суде Ксения Апарина.

«Производство предварительного следствия приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого»,сказала адвокат РИА «Новости».

Потерявшая квартиру Долина создаёт бренд для сделок с недвижимостью
Потерявшая квартиру Долина создаёт бренд для сделок с недвижимостью

Напомним, в конце прошлого года в ходе суда по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной адвокат певицы сообщила, что в адрес артистки и её представителя поступали угрозы убийством. С учётом этого обстоятельства Мособлсуд решил проводить заседания по делу о мошенничестве в закрытом режиме.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar