Расследование об угрозе убийством Долиной приостановлено: автора не нашли

«Производство предварительного следствия приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого», — сказала адвокат РИА «Новости».

Напомним, в конце прошлого года в ходе суда по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной адвокат певицы сообщила, что в адрес артистки и её представителя поступали угрозы убийством. С учётом этого обстоятельства Мособлсуд решил проводить заседания по делу о мошенничестве в закрытом режиме.