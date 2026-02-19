Олимпиада в Милане
Мерц назвал невозможным диалог с Путиным в текущих условиях

Обложка © ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi / Life.ru

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным в текущих условиях невозможен. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому изданию Rheinpfalz.

«Я считаю это практически невозможным», — ответил Мерц на вопрос журналиста о перспективах переговоров с российским лидером. Кроме того, канцлер исключил возобновление поставок российского газа на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Мерц дал мрачный прогноз по финалу конфликта на Украине
Ранее Life.ru писал, что Фридрих Мерц заявил об окончательном отказе Германии от роли гегемона в Европе. На Мюнхенской конференции по безопасности он говорил, что время «фантазий о господстве» для Берлина прошло. Канцлер допустил лишь «партнёрское лидерство», пообещав, что Германия больше никогда не будет действовать в одиночку.

