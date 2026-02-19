Мерц назвал невозможным диалог с Путиным в текущих условиях

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным в текущих условиях невозможен. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкому изданию Rheinpfalz.

«Я считаю это практически невозможным», — ответил Мерц на вопрос журналиста о перспективах переговоров с российским лидером. Кроме того, канцлер исключил возобновление поставок российского газа на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Ранее Life.ru писал, что Фридрих Мерц заявил об окончательном отказе Германии от роли гегемона в Европе. На Мюнхенской конференции по безопасности он говорил, что время «фантазий о господстве» для Берлина прошло. Канцлер допустил лишь «партнёрское лидерство», пообещав, что Германия больше никогда не будет действовать в одиночку.