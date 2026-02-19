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Опубликовано 19 февраля, 08:50

Мерц дал мрачный прогноз по финалу конфликта на Украине

Мерц: Конфликт на Украине закончится после истощения одной из сторон

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что боевые действия на Украине завершатся лишь после того, как одна из сторон окажется серьёзно истощена — либо в военном, либо в экономическом плане. Его слова приводит Der Spiegel.

Также Мерц отметил, что не рассчитывает на скорое урегулирование конфликта в результате переговоров.

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Переговоры по Украине проходили в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента России Владимир Мединский. По итогам второго дня он заявил, что консультации были «тяжёлыми, но деловыми», и сообщил, что новый раунд состоится в ближайшее время.

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Марина Фещенко
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