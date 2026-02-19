Медведев заявил, что СВО перевернула отношение России к беспилотникам

Россия очень быстро добилась успехов в производстве и применении беспилотников, так как спецоперация наглядно показала необходимость их внедрения. Об этом сказал председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время отчётно-программного форума партии.

«СВО полностью перевернула представление о беспилотной авиации — как с военной, так и с гражданской точки зрения. Почему я об этом говорю? Мы за очень короткий срок прошли ту дистанцию, которую многие страны пока пройти не могут. Причём развитые страны», — отметил он.

Ранее Life.ru писал, что 2025 год стал переломным для российских беспилотников. Запущен масштабный нацпроект: миллиарды на разработки, тысячи новых специалистов и реальные дроны для полей и городов. Подробности — в нашем материале.