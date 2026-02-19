Олимпиада в Милане
19 февраля, 15:40

В Китае билеты на гастроли русского балета раскупили за 18 минут

Обложка © DALL-E / Life.ru

Зрители в Китае раскупили билеты на гастроли Большого и Мариинского театров всего за 18 минут. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

«Я была удивлена, что за 18 минут были куплены все билеты на гастроли Мариинского и Большого театров в Китае», — рассказала Любимова в интервью телеканалу CGTN.

В 2025 году в рамках российско-китайского фестиваля, приуроченного к 75-летию образования КНР, российские театры активно гастролировали в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, Ухане и Гуанчжоу. Наибольший интерес у китайской публики вызвали балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», которые проходили с аншлагами.

Министр также отметила, что на сценах российских театров постепенно появляются постановки китайских режиссёров.

Эксклюзив Life.ru: Разговор с послом Китая о гармонии пяти вкусов и большой политике
Ранее Мария Захарова заявила о поступательном развитии российско-китайских отношений. Она подчеркнула, что стратегическое партнёрство двух стран выступает ключевым фактором стабильности в условиях беспрецедентной глобальной нестабильности.

Марина Фещенко
