Регион
19 февраля, 15:54

Эксперты ЭИСИ назвали служение Отечеству национальной чертой россиян

Обложка © Telegram / ЭИСИ Повестка дня

Экспертный институт социальных исследований в преддверии Дня защитника Отечества провёл круглый стол «Служение Отечеству: герои нашего времени на фронте и в тылу», посвящённый роли служения как ключевой ценности российского общества.

Открывая дискуссию, руководитель проектов департамента по работе с экспертным сообществом ЭИСИ Владимир Шаповалов отметил, что служение Родине является исторически укоренённой ценностью для России.

«На протяжении всей тысячелетней истории нашим предкам приходилось защищать Родину. И сегодня наши герои, участники СВО, на поле боя с честью продолжают исполнять этот священный долг. В основе Дня защитника Отечества лежит передающаяся из поколения в поколение ценность — служение Отечеству и личная ответственность за его судьбу», — заявил он.

По данным исследования аналитического центра ВЦИОМ, 71% россиян считают служение Родине национальной чертой, а для 61% опрошенных служение является нормой жизни. Социологи также зафиксировали устойчивую связь в общественном сознании между участниками специальной военной операции и героями Великой Отечественной войны.

«73% респондентов согласились с утверждением, что участники СВО — это такие же герои, как участники Великой Отечественной войны. Мы можем говорить о том, что тема служения носит вневременной характер», — отметил представитель ВЦИОМ Михаил Мамонов.

О важности наставничества в патриотическом воспитании рассказал Герой России, командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян. По его словам, личный пример наставников играет ключевую роль в формировании ценностей у молодёжи.

«Сегодня патриотизм и наставничество — это норма жизни, объединяющая поколения. В Центре “ВОИН” наставничество занимает центральное место. Большинство наших инструкторов — участники боевых действий, ветераны СВО», — подчеркнул он.

Гаспарян также отметил, что выпускники центра уже применяли полученные навыки в критических ситуациях и спасали жизни, а многие из них были удостоены государственных наград.

Отдельное внимание участники круглого стола уделили роли женщин в служении Отечеству. Капитан медицинской службы Вооружённых сил РФ Дарья Светяш подчеркнула, что подвиг защитника страны не ограничивается только участием в боевых действиях.

«Смысл Дня защитника Отечества шире гендерных рамок. Подвиг врача, который возвращает солдата к жизни, стоит в одном ряду с подвигом бойца, идущего в атаку», — заявила она. По её словам, служение врача измеряется спасёнными жизнями и возвращённым здоровьем, а медицинские работники в тылу и прифронтовых районах являются неотъемлемой частью общего дела защиты страны.

Тему гражданского служения продолжил советник руководства Народного фронта Александр Касауров, подчеркнув значение волонтёрского движения.

«Когда мы говорим о служении Отечеству, чаще всего вспоминаем армию. Но есть и другая сторона служения — волонтёрство. Без него победа невозможна», — отметил он. Касауров добавил, что в гуманитарных миссиях участвуют люди самых разных профессий и возрастов, которые зачастую рискуют собой ради помощи другим.

Завершая обсуждение, Владимир Шаповалов подчеркнул, что понятие служения объединяет представителей самых разных профессий.

«Российский солдат и врач, рабочий и учитель, инженер и волонтёр — все, кто чувствует ответственность за страну, вносят вклад в её защиту и развитие. Служение многолико, но едино в своей основе — в искренней любви к Родине», — резюмировал он.

