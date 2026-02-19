В Москве пробки достигли 8 баллов из-за буксующих фур

Дорожная ситуация в Москве резко ухудшилась. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), загруженность столичных магистралей достигла 8 баллов, а средняя скорость потока упала до 23 километров в час.

Причина коллапса — буксующие фуры, которые заблокировали движение на ключевых участках. Затруднения зафиксированы на внешней и внутренней сторонах МКАД (на 30-м, 52-м, 68-м и 108-м километрах), на ТТК в районе Бережковской набережной и Савёловской эстакады, а также на Московском скоростном диаметре у станции «Белокаменная» и на улице Пермской.

Водителям большегрузов настоятельно рекомендуют иметь при себе цепи противоскольжения и заранее прокладывать альтернативные маршруты, чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию.

Ранее депутат Госдумы Владимир Плякин предложил комплекс федеральных мер для предотвращения масштабных заторов во время зимних непогод. Авторы инициативы предлагают ввести временный запрет или ограничение движения грузовиков массой свыше 3,5 или 12 тонн на федеральных трассах во время сильных снегопадов, обязать водителей использовать цепи противоскольжения в зимний сезон, а также вводить «режим повышенной готовности» за 12–24 часа до ухудшения погоды с обязательным информированием автомобилистов.