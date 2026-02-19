Суд в Москве арестовал министра культуры Башкирии Амину Шафикову

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения министру культуры Башкирии Амине Шафиковой. Как сообщается в официальных источниках, чиновница заключена под стражу сроком до 17 апреля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Шафиковой Амине Ивниевне до 17 апреля 2026 года», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно о задержании Шафиковой в Уфе. Речь идёт о превышении должностных полномочий, однако официальные подробности дела пока не раскрываются. Задержанную этапировали в Москву.