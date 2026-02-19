Суд Москвы повторно рассмотрит вопрос о передаче картин Рерихов государству
Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков
Измайловский суд Москвы вновь будет рассматривать дело о передаче 272 картин Николая Рериха и его сыновей в доход государства. Иск подан к «Международнму центру Рерихов». Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
«В Измайловский районный суд города Москвы поступил иск к МОО «Международный центр Рерихов» об изъятии 272 картин Святослава Рериха в собственность РФ. Предварительное судебное заседание назначено на 25 февраля 2026 года», — сказано в тексте.
Напомним, в прошлом году экс-председателя правления «Мастер-банка» Бориса Булочника, который финансировал «Международный центр Рерихов», обвинили в хищении денег у банка и их отмывании. Суд также вынес решение о конфискации у обвиняемого имущества, в частности картин из коллекций Николая Рериха и его сына Святослава. Государству отошли 272 полотна. Но «Международный центр Рерихов» подал жалобу указав, что его не привлекли к участию в процессе, а это является нарушением. Тогда Московский городской суд отменил постановление об изъятии картин в доход государства.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.