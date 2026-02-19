NYT: Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине до ноября ради выборов
Администрация США активизировала усилия по урегулированию конфликта на Украине, и это напрямую связано с внутриполитическим календарём. Как пишет The New York Times, президент Дональд Трамп намерен добиться дипломатического прорыва до ноября, когда в стране пройдут промежуточные выборы. По данным издания, Вашингтон подталкивает Киев к отказу от претензий на Донбасс, чтобы ускорить мирный процесс.
«Трамп хочет добиться дипломатической победы перед промежуточными выборами в США», — говорится в публикации.
Ранее в Вашингтоне обсудили итоги закрытых консультаций по украинскому урегулированию. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер представили Дональду Трампу отчёт о переговорах в Женеве, которые прошли 17–18 февраля. Встреча с участием представителей России, США и Украины длилась около шести часов в первый день и примерно два — во второй.
