19 февраля, 17:35

NYT: Трамп хочет урегулировать конфликт на Украине до ноября ради выборов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Администрация США активизировала усилия по урегулированию конфликта на Украине, и это напрямую связано с внутриполитическим календарём. Как пишет The New York Times, президент Дональд Трамп намерен добиться дипломатического прорыва до ноября, когда в стране пройдут промежуточные выборы. По данным издания, Вашингтон подталкивает Киев к отказу от претензий на Донбасс, чтобы ускорить мирный процесс.

«Трамп хочет добиться дипломатической победы перед промежуточными выборами в США», — говорится в публикации.

Ранее в Вашингтоне обсудили итоги закрытых консультаций по украинскому урегулированию. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер представили Дональду Трампу отчёт о переговорах в Женеве, которые прошли 17–18 февраля. Встреча с участием представителей России, США и Украины длилась около шести часов в первый день и примерно два — во второй.

Александра Мышляева
