Олимпиада в Милане
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 17:21

Спасатели завершили разбор завалов на заводе под Липецком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KONSTANTIN_SHISHKI

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KONSTANTIN_SHISHKI

Поисково-спасательная операция на месте обрушения кровли в цехе завода «Моторинвест» в Липецкой области официально завершена. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Поисково-спасательные работы завершены. По информации МЧС, под завалами больше никого нет», — написал глава области.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали восемь человек. По информации Артамонова, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в состоянии средней тяжести. Губернатор заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме. Причины обрушения кровли выясняются.

После обрушения на заводе под Липецком госпитализировали восемь человек
После обрушения на заводе под Липецком госпитализировали восемь человек

Напомним, на заводе под Липецком в разгар рабочего дня рухнула крыша — изначально под завалами оказались минимум шесть человек. Губернатор Игорь Артамонов сообщал, что двоих, которые выходили на связь со спасателями, уже вытащили живыми.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar