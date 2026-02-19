Спасатели завершили разбор завалов на заводе под Липецком

Поисково-спасательная операция на месте обрушения кровли в цехе завода «Моторинвест» в Липецкой области официально завершена. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Поисково-спасательные работы завершены. По информации МЧС, под завалами больше никого нет», — написал глава области.

В результате чрезвычайного происшествия пострадали восемь человек. По информации Артамонова, четверо из них находятся в тяжёлом состоянии, ещё четверо — в состоянии средней тяжести. Губернатор заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь в полном объёме. Причины обрушения кровли выясняются.

Напомним, на заводе под Липецком в разгар рабочего дня рухнула крыша — изначально под завалами оказались минимум шесть человек. Губернатор Игорь Артамонов сообщал, что двоих, которые выходили на связь со спасателями, уже вытащили живыми.