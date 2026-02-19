Петросян упала с сольного тулупа перед прокатом произвольной программы на ОИ

Считанные часы остаются до того, как Аделия Петросян выйдет на лёд с произвольной программой на Олимпиаде-2026. Российская фигуристка попала в последнюю, самую статусную разминку — её выход запланирован на 00:16 по москвоскому времени 20 февраля.

На последней тренировке перед стартом Петросян сначала чисто исполнила каскад четверной тулуп — двойной тулуп, но следом случилось падение с сольного четверного тулупа. В остальном прогон выглядел уверенно: спортсменка показала тройной сальхов, риттбергер, секвенцию тройной лутц — двойной аксель — двойной аксель и каскад тройной флип — тройной тулуп.

Когда основная программа была откатана, Петросян осталась на льду добивать элементы. Здесь без помарок не обошлось: два падения с четверного тулупа, но и две успешные попытки. А вот тройные прыжки и каскады зашли уже идеально — ни одной ошибки.

Ранее сегодня Россия выиграла первую медаль на Олимпиаде в Италии. Ски-альпинист Никита Филиппов стал вторым в спринте. Этот вид спорта дебютирует на Играх, поэтому медаль россиянина историческая. Напомним, что от РФ на соревнования прибыли 13 атлетов, они выступают в нейтральном статусе.