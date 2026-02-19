Путин обсудил с президентом Мадагаскара перспективы партнёрства и международные вопросы

Президент России Владимир Путин в ходе встречи в Кремле обсудил с главой Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной состояние и перспективы российско-малагасийского сотрудничества в различных областях, а также актуальные международные вопросы. Об этом сообщила пресс-служба администрации российского лидера.

Переговоры Владимира Путина с Микаэлем Рандрианириной. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Хотел бы отметить, что у нас много интересных направлений взаимодействия: это и сельское хозяйство, геологоразведка, энергетика, медицина, здравоохранение, образование — ваши молодые люди проходят подготовку в высших учебных заведениях России, многие уже получили высшее образование и хорошую квалификацию», — отметил Путин.

Он добавил, что Россия готова развивать отношения в гуманитарной сфере и совместно работать на международных площадках, включая ООН.

Напомним, сегодня в Кремле стартовали переговоры Владимира Путина с президентом Мадагаскара Микаэлем Рандрианириной. Российскую делегацию представляют глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и руководитель Минфина Антон Силуанов. В 2027 году страны отметят 55-летие дипотношений. Лидер Мадагаскара попросил помощи в борьбе с последствиями циклонов и назвал Россию великой страной.