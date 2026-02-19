Олимпиада в Милане
Регион
19 февраля, 18:54

После обрушения крыши завода под Липецком четверо рабочих находятся в состоянии средней тяжести

Последствия обрушения на автозаводе в Липецкой области. Обложка © МЧС РОССИИ

Четверо пострадавших в результате обрушения крыши цеха на заводе в Липецкой области находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, все они получают необходимую медицинскую помощь в больницах региона в полном объёме.

«Состояние ещё четверых пострадавших врачи оценивают как средней тяжести. Все они получают всю необходимую помощь в больницах региона в полном объёме», — сказал Кузнецов.

Спасатели завершили разбор завалов на заводе под Липецком
Спасатели завершили разбор завалов на заводе под Липецком

Напомним, на заводе под Липецком в разгар рабочего дня рухнула крыша — изначально под завалами оказались минимум шесть человек. Губернатор Игорь Артамонов сообщал, что двое пострадавших, которые выходили на связь со спасателями, были извлечены из-под завалов живыми.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Александра Мышляева
