После обрушения крыши завода под Липецком четверо рабочих находятся в состоянии средней тяжести

Четверо пострадавших в результате обрушения крыши цеха на заводе в Липецкой области находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, все они получают необходимую медицинскую помощь в больницах региона в полном объёме.

Напомним, на заводе под Липецком в разгар рабочего дня рухнула крыша — изначально под завалами оказались минимум шесть человек. Губернатор Игорь Артамонов сообщал, что двое пострадавших, которые выходили на связь со спасателями, были извлечены из-под завалов живыми.